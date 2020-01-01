Defender Bot (DFNDR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Defender Bot (DFNDR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Službena web stranica: https://defenderbot.tech

Defender Bot (DFNDR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Defender Bot (DFNDR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 179.89K $ 179.89K $ 179.89K Ukupna količina: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Količina u optjecaju: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 179.89K $ 179.89K $ 179.89K Povijesni maksimum: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 Povijesni minimum: $ 0.00204416 $ 0.00204416 $ 0.00204416 Trenutna cijena: $ 0.00217031 $ 0.00217031 $ 0.00217031 Saznajte više o cijeni Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot (DFNDR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Defender Bot (DFNDR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DFNDR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DFNDR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DFNDR tokena, istražite DFNDR cijenu tokena uživo!

