Defender Bot Logotip

Defender Bot Cijena (DFNDR)

Neuvršten

1 DFNDR u USD cijena uživo:

$0.00218882
-1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Defender Bot (DFNDR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:08:15 (UTC+8)

Defender Bot (DFNDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00217345
24-satna najniža cijena
$ 0.0022249
24-satna najviša cijena

$ 0.00217345
$ 0.0022249
$ 0.299994
$ 0.00204416
--

-1.31%

-14.11%

-14.11%

Defender Bot (DFNDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00218882. Tijekom protekla 24 sata, DFNDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00217345 i najviše cijene $ 0.0022249, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFNDR je $ 0.299994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00204416.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFNDR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -14.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Defender Bot (DFNDR)

$ 181.42K
--
$ 181.42K
82.88M
82,884,186.17110367
Trenutačna tržišna kapitalizacija Defender Bot je $ 181.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFNDR je 82.88M, s ukupnom količinom od 82884186.17110367. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.42K.

Defender Bot (DFNDR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Defender Bot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Defender Bot u USD iznosila je $ -0.0002896526.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Defender Bot u USD iznosila je $ -0.0001134725.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Defender Bot u USD iznosila je $ -0.002566421829480205.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.31%
30 dana$ -0.0002896526-13.23%
60 dana$ -0.0001134725-5.18%
90 dana$ -0.002566421829480205-53.97%

Što je Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

Resurs Defender Bot (DFNDR)

Službena web-stranica

Defender Bot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Defender Bot (DFNDR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Defender Bot (DFNDR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Defender Bot.

Provjerite Defender Bot predviđanje cijene sada!

DFNDR u lokalnim valutama

Defender Bot (DFNDR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Defender Bot (DFNDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DFNDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Defender Bot (DFNDR)

Koliko Defender Bot (DFNDR) vrijedi danas?
Cijena DFNDR uživo u USD je 0.00218882 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DFNDR u USD?
Trenutačna cijena DFNDR u USD je $ 0.00218882. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Defender Bot?
Tržišna kapitalizacija za DFNDR je $ 181.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DFNDR?
Količina u optjecaju za DFNDR je 82.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DFNDR?
DFNDR je postigao ATH cijenu od 0.299994 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DFNDR?
DFNDR je vidio ATL cijenu od 0.00204416 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DFNDR?
24-satni obujam trgovanja za DFNDR je -- USD.
Hoće li DFNDR još narasti ove godine?
DFNDR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DFNDR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Defender Bot (DFNDR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.