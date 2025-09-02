Defender Bot (DFNDR) Informacije o cijeni (USD)

Defender Bot (DFNDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00218882. Tijekom protekla 24 sata, DFNDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00217345 i najviše cijene $ 0.0022249, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DFNDR je $ 0.299994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00204416.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DFNDR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.31% u posljednjih 24 sata i -14.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Defender Bot (DFNDR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Defender Bot je $ 181.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DFNDR je 82.88M, s ukupnom količinom od 82884186.17110367. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 181.42K.