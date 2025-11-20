DEF1 Cijena danas

Trenutačna cijena DEF1 (DEF1) danas je $ 0.00000866, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEF1 u USD je $ 0.00000866 po DEF1.

DEF1 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,656.58, s količinom u optjecaju od 1.00B DEF1. Tijekom posljednja 24 sata, DEF1 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00075275, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000861.

U kratkoročnim performansama, DEF1 se kretao -- u posljednjem satu i -19.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DEF1 (DEF1)

Tržišna kapitalizacija $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.66K$ 8.66K $ 8.66K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

