DeepOnion (ONION) Informacije "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Službena web stranica: https://deeponion.org Kupi ONION odmah!

DeepOnion (ONION) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeepOnion (ONION), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 272.80K $ 272.80K $ 272.80K Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Povijesni maksimum: $ 20.2 $ 20.2 $ 20.2 Povijesni minimum: $ 0.00312193 $ 0.00312193 $ 0.00312193 Trenutna cijena: $ 0.01358255 $ 0.01358255 $ 0.01358255 Saznajte više o cijeni DeepOnion (ONION)

DeepOnion (ONION) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeepOnion (ONION) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ONION tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ONION tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ONION tokena, istražite ONION cijenu tokena uživo!

