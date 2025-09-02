Više o ONION

ONION Informacije o cijeni

ONION Službena web stranica

ONION Tokenomija

ONION Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DeepOnion Logotip

DeepOnion Cijena (ONION)

Neuvršten

1 ONION u USD cijena uživo:

$0.01358255
$0.01358255$0.01358255
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena DeepOnion (ONION)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:45:14 (UTC+8)

DeepOnion (ONION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 20.2
$ 20.2$ 20.2

$ 0.00312193
$ 0.00312193$ 0.00312193

--

--

0.00%

0.00%

DeepOnion (ONION) cijena u stvarnom vremenu je $0.01358255. Tijekom protekla 24 sata, ONIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONION je $ 20.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00312193.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeepOnion (ONION)

$ 272.80K
$ 272.80K$ 272.80K

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

20.08M
20.08M 20.08M

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeepOnion je $ 272.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONION je 20.08M, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.

DeepOnion (ONION) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DeepOnion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DeepOnion u USD iznosila je $ -0.0049915368.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DeepOnion u USD iznosila je $ -0.0067290030.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DeepOnion u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0049915368-36.74%
60 dana$ -0.0067290030-49.54%
90 dana$ 0--

Što je DeepOnion (ONION)

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DeepOnion (ONION)

Službena web-stranica

DeepOnion Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeepOnion (ONION) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeepOnion (ONION) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeepOnion.

Provjerite DeepOnion predviđanje cijene sada!

ONION u lokalnim valutama

DeepOnion (ONION) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeepOnion (ONION) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ONION opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeepOnion (ONION)

Koliko DeepOnion (ONION) vrijedi danas?
Cijena ONION uživo u USD je 0.01358255 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ONION u USD?
Trenutačna cijena ONION u USD je $ 0.01358255. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeepOnion?
Tržišna kapitalizacija za ONION je $ 272.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ONION?
Količina u optjecaju za ONION je 20.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ONION?
ONION je postigao ATH cijenu od 20.2 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ONION?
ONION je vidio ATL cijenu od 0.00312193 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ONION?
24-satni obujam trgovanja za ONION je -- USD.
Hoće li ONION još narasti ove godine?
ONION mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ONION predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:45:14 (UTC+8)

DeepOnion (ONION) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.