DeepOnion (ONION) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 20.2$ 20.2 $ 20.2 Najniža cijena $ 0.00312193$ 0.00312193 $ 0.00312193 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

DeepOnion (ONION) cijena u stvarnom vremenu je $0.01358255. Tijekom protekla 24 sata, ONIONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ONION je $ 20.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00312193.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ONION se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeepOnion (ONION)

Tržišna kapitalizacija $ 272.80K$ 272.80K $ 272.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 20.08M 20.08M 20.08M Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeepOnion je $ 272.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ONION je 20.08M, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.