DeepCore AI (DPCORE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00108689 $ 0.00108689 $ 0.00108689 24-satna najniža cijena $ 0.00114691 $ 0.00114691 $ 0.00114691 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00108689$ 0.00108689 $ 0.00108689 24-satna najviša cijena $ 0.00114691$ 0.00114691 $ 0.00114691 Najviša cijena ikada $ 0.01500379$ 0.01500379 $ 0.01500379 Najniža cijena $ 0.00108689$ 0.00108689 $ 0.00108689 Promjena cijene (1H) +0.70% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) -1.73% Promjena cijene (7D) -1.73%

DeepCore AI (DPCORE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0011429. Tijekom protekla 24 sata, DPCOREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00108689 i najviše cijene $ 0.00114691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPCORE je $ 0.01500379, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00108689.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPCORE se promijenio za +0.70% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i -1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeepCore AI (DPCORE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,901.38 999,999,901.38 999,999,901.38

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeepCore AI je $ 1.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPCORE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999901.38. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14M.