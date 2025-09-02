Deep Whales AI (DEEPAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00215985 24-satna najviša cijena $ 0.01016635 Najviša cijena ikada $ 0.02594765 Najniža cijena $ 0.00215985 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -1.85% Promjena cijene (7D) +2.13%

Deep Whales AI (DEEPAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00963155. Tijekom protekla 24 sata, DEEPAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00215985 i najviše cijene $ 0.01016635, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEEPAI je $ 0.02594765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00215985.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEEPAI se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +2.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deep Whales AI (DEEPAI)

Tržišna kapitalizacija $ 963.16K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 963.16K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deep Whales AI je $ 963.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEEPAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 963.16K.