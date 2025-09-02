Više o DEEPAI

DEEPAI Informacije o cijeni

DEEPAI Službena web stranica

DEEPAI Tokenomija

DEEPAI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Deep Whales AI Logotip

Deep Whales AI Cijena (DEEPAI)

Neuvršten

1 DEEPAI u USD cijena uživo:

$0.00963155
$0.00963155$0.00963155
-1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Deep Whales AI (DEEPAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:45:05 (UTC+8)

Deep Whales AI (DEEPAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00215985
$ 0.00215985$ 0.00215985
24-satna najniža cijena
$ 0.01016635
$ 0.01016635$ 0.01016635
24-satna najviša cijena

$ 0.00215985
$ 0.00215985$ 0.00215985

$ 0.01016635
$ 0.01016635$ 0.01016635

$ 0.02594765
$ 0.02594765$ 0.02594765

$ 0.00215985
$ 0.00215985$ 0.00215985

-0.34%

-1.85%

+2.13%

+2.13%

Deep Whales AI (DEEPAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00963155. Tijekom protekla 24 sata, DEEPAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00215985 i najviše cijene $ 0.01016635, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEEPAI je $ 0.02594765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00215985.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEEPAI se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -1.85% u posljednjih 24 sata i +2.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deep Whales AI (DEEPAI)

$ 963.16K
$ 963.16K$ 963.16K

--
----

$ 963.16K
$ 963.16K$ 963.16K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deep Whales AI je $ 963.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEEPAI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 963.16K.

Deep Whales AI (DEEPAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Deep Whales AI u USD iznosila je $ -0.000182003046075051.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Deep Whales AI u USD iznosila je $ -0.0005063353.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Deep Whales AI u USD iznosila je $ +0.0084932452.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Deep Whales AI u USD iznosila je $ +0.0021808667331802475.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000182003046075051-1.85%
30 dana$ -0.0005063353-5.25%
60 dana$ +0.0084932452+88.18%
90 dana$ +0.0021808667331802475+29.27%

Što je Deep Whales AI (DEEPAI)

Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Deep Whales AI (DEEPAI)

Službena web-stranica

Deep Whales AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Deep Whales AI (DEEPAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Deep Whales AI (DEEPAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Deep Whales AI.

Provjerite Deep Whales AI predviđanje cijene sada!

DEEPAI u lokalnim valutama

Deep Whales AI (DEEPAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Deep Whales AI (DEEPAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEEPAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Deep Whales AI (DEEPAI)

Koliko Deep Whales AI (DEEPAI) vrijedi danas?
Cijena DEEPAI uživo u USD je 0.00963155 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEEPAI u USD?
Trenutačna cijena DEEPAI u USD je $ 0.00963155. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Deep Whales AI?
Tržišna kapitalizacija za DEEPAI je $ 963.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEEPAI?
Količina u optjecaju za DEEPAI je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEEPAI?
DEEPAI je postigao ATH cijenu od 0.02594765 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEEPAI?
DEEPAI je vidio ATL cijenu od 0.00215985 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEEPAI?
24-satni obujam trgovanja za DEEPAI je -- USD.
Hoće li DEEPAI još narasti ove godine?
DEEPAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEEPAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:45:05 (UTC+8)

Deep Whales AI (DEEPAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.