Deep Fried Memes (FRIED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +%0,29 Promjena cijene (1D) -%2,54 Promjena cijene (7D) -%0,66

Deep Fried Memes (FRIED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRIEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRIED je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRIED se promijenio za +%0,29 u posljednjih sat vremena, -%2,54 u posljednjih 24 sata i -%0,66 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deep Fried Memes (FRIED)

Tržišna kapitalizacija $ 18,61K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18,61K Količina u optjecaju 998,18M Ukupna količina 998.181.752,266817

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deep Fried Memes je $ 18,61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRIED je 998,18M, s ukupnom količinom od 998181752.266817. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18,61K.