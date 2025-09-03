Više o FRIED

Deep Fried Memes Logotip

Deep Fried Memes Cijena (FRIED)

Neuvršten

1 FRIED u USD cijena uživo:

--
----
-%2,501D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Deep Fried Memes (FRIED)
Deep Fried Memes (FRIED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,29

-%2,54

-%0,66

-%0,66

Deep Fried Memes (FRIED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FRIEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRIED je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRIED se promijenio za +%0,29 u posljednjih sat vremena, -%2,54 u posljednjih 24 sata i -%0,66 u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deep Fried Memes (FRIED)

$ 18,61K
$ 18,61K$ 18,61K

--
----

$ 18,61K
$ 18,61K$ 18,61K

998,18M
998,18M 998,18M

998.181.752,266817
998.181.752,266817 998.181.752,266817

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deep Fried Memes je $ 18,61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRIED je 998,18M, s ukupnom količinom od 998181752.266817. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18,61K.

Deep Fried Memes (FRIED) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Deep Fried Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Deep Fried Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Deep Fried Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Deep Fried Memes u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-%2,54
30 dana$ 0+%16,40
60 dana$ 0+%10,65
90 dana$ 0--

Što je Deep Fried Memes (FRIED)

Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they’re hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It’s not just content—it’s memetic warfare at its finest.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Deep Fried Memes (FRIED)

Službena web-stranica

Deep Fried Memes Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Deep Fried Memes (FRIED) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Deep Fried Memes (FRIED) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Deep Fried Memes.

Provjerite Deep Fried Memes predviđanje cijene sada!

FRIED u lokalnim valutama

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Deep Fried Memes (FRIED) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRIED opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Deep Fried Memes (FRIED)

Koliko Deep Fried Memes (FRIED) vrijedi danas?
Cijena FRIED uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRIED u USD?
Trenutačna cijena FRIED u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Deep Fried Memes?
Tržišna kapitalizacija za FRIED je $ 18,61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRIED?
Količina u optjecaju za FRIED je 998,18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRIED?
FRIED je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRIED?
FRIED je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRIED?
24-satni obujam trgovanja za FRIED je -- USD.
Hoće li FRIED još narasti ove godine?
FRIED mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRIED predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.