Deep AI (DEEPAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00637008$ 0.00637008 $ 0.00637008 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.60% Promjena cijene (1D) +0.32% Promjena cijene (7D) +1.65% Promjena cijene (7D) +1.65%

Deep AI (DEEPAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEEPAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEEPAI je $ 0.00637008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEEPAI se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, +0.32% u posljednjih 24 sata i +1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deep AI (DEEPAI)

Tržišna kapitalizacija $ 72.20K$ 72.20K $ 72.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.20K$ 72.20K $ 72.20K Količina u optjecaju 996.49M 996.49M 996.49M Ukupna količina 996,487,881.960632 996,487,881.960632 996,487,881.960632

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deep AI je $ 72.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEEPAI je 996.49M, s ukupnom količinom od 996487881.960632. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.20K.