Deebo the Bear (DEEBO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00315889$ 0.00315889 $ 0.00315889 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) +1.35% Promjena cijene (7D) +11.62% Promjena cijene (7D) +11.62%

Deebo the Bear (DEEBO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DEEBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEEBO je $ 0.00315889, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEEBO se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, +1.35% u posljednjih 24 sata i +11.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Deebo the Bear (DEEBO)

Tržišna kapitalizacija $ 69.26K$ 69.26K $ 69.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.26K$ 69.26K $ 69.26K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,969,860.0 999,969,860.0 999,969,860.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Deebo the Bear je $ 69.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEEBO je 999.97M, s ukupnom količinom od 999969860.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.26K.