Dedium (DEDI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dedium (DEDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Dedium (DEDI) Informacije Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. Službena web stranica: https://dedium.io/ Bijela knjiga: https://dedium.io/whitepaper.pdf Kupi DEDI odmah!

Dedium (DEDI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dedium (DEDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 894.02K Ukupna količina: $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 50.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.47M Povijesni maksimum: $ 0.12706 Povijesni minimum: $ 0.01502524 Trenutna cijena: $ 0.01788042

Dedium (DEDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dedium (DEDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEDI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEDI tokena, istražite DEDI cijenu tokena uživo!

DEDI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEDI? Naša DEDI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEDI predviđanje cijene tokena odmah!

