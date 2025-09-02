Dedium (DEDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01698096 24-satna najniža cijena $ 0.01905848 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01698096 24-satna najviša cijena $ 0.01905848 Najviša cijena ikada $ 0.12706 Najniža cijena $ 0.01502524 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) +3.02% Promjena cijene (7D) -16.64%

Dedium (DEDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01801997. Tijekom protekla 24 sata, DEDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01698096 i najviše cijene $ 0.01905848, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEDI je $ 0.12706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01502524.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEDI se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i -16.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dedium (DEDI)

Tržišna kapitalizacija $ 901.11K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.51M Količina u optjecaju 50.00M Ukupna količina 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dedium je $ 901.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEDI je 50.00M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.51M.