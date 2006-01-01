Dede on SOL (DEDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dede on SOL (DEDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dede on SOL (DEDE) Informacije Welcome to $Dede on Solana. $Dede the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Dede to take reign Dede is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Dede is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DEDEE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DEDE show you the way. Službena web stranica: https://dedetoken.tech/ Kupi DEDE odmah!

Dede on SOL (DEDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dede on SOL (DEDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 45.52K $ 45.52K $ 45.52K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Dede on SOL (DEDE)

Dede on SOL (DEDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dede on SOL (DEDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEDE tokena, istražite DEDE cijenu tokena uživo!

DEDE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEDE? Naša DEDE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEDE predviđanje cijene tokena odmah!

