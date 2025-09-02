Decentralized Social (DESO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.82 $ 4.82 $ 4.82 24-satna najniža cijena $ 5.1 $ 5.1 $ 5.1 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.82$ 4.82 $ 4.82 24-satna najviša cijena $ 5.1$ 5.1 $ 5.1 Najviša cijena ikada $ 198.68$ 198.68 $ 198.68 Najniža cijena $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Promjena cijene (1H) -0.84% Promjena cijene (1D) -2.73% Promjena cijene (7D) -6.44% Promjena cijene (7D) -6.44%

Decentralized Social (DESO) cijena u stvarnom vremenu je $4.96. Tijekom protekla 24 sata, DESOtrgovalo je između najniže cijene $ 4.82 i najviše cijene $ 5.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESO je $ 198.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESO se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decentralized Social (DESO)

Tržišna kapitalizacija $ 52.22M$ 52.22M $ 52.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.59M$ 53.59M $ 53.59M Količina u optjecaju 10.53M 10.53M 10.53M Ukupna količina 10,808,492.6854 10,808,492.6854 10,808,492.6854

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentralized Social je $ 52.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESO je 10.53M, s ukupnom količinom od 10808492.6854. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.59M.