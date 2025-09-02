Više o DESO

Decentralized Social Logotip

Decentralized Social Cijena (DESO)

Neuvršten

1 DESO u USD cijena uživo:

$4.96
-2.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Decentralized Social (DESO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:08:00 (UTC+8)

Decentralized Social (DESO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.82
24-satna najniža cijena
$ 5.1
24-satna najviša cijena

$ 4.82

$ 5.1

$ 198.68

$ 2.7

-0.84%

-2.73%

-6.44%

-6.44%

Decentralized Social (DESO) cijena u stvarnom vremenu je $4.96. Tijekom protekla 24 sata, DESOtrgovalo je između najniže cijene $ 4.82 i najviše cijene $ 5.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DESO je $ 198.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DESO se promijenio za -0.84% u posljednjih sat vremena, -2.73% u posljednjih 24 sata i -6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decentralized Social (DESO)

$ 52.22M
$ 52.22M

--
--

$ 53.59M
$ 53.59M

10.53M
10.53M

10,808,492.6854
10,808,492.6854

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentralized Social je $ 52.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DESO je 10.53M, s ukupnom količinom od 10808492.6854. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.59M.

Decentralized Social (DESO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Decentralized Social u USD iznosila je $ -0.139671552622262.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Decentralized Social u USD iznosila je $ +0.9397022560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Decentralized Social u USD iznosila je $ +1.4049988640.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Decentralized Social u USD iznosila je $ +1.15553544401998.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.139671552622262-2.73%
30 dana$ +0.9397022560+18.95%
60 dana$ +1.4049988640+28.33%
90 dana$ +1.15553544401998+30.37%

Što je Decentralized Social (DESO)

Resurs Decentralized Social (DESO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Decentralized Social Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Decentralized Social (DESO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Decentralized Social (DESO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Decentralized Social.

Provjerite Decentralized Social predviđanje cijene sada!

DESO u lokalnim valutama

Decentralized Social (DESO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Decentralized Social (DESO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DESO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Decentralized Social (DESO)

Koliko Decentralized Social (DESO) vrijedi danas?
Cijena DESO uživo u USD je 4.96 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DESO u USD?
Trenutačna cijena DESO u USD je $ 4.96. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Decentralized Social?
Tržišna kapitalizacija za DESO je $ 52.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DESO?
Količina u optjecaju za DESO je 10.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DESO?
DESO je postigao ATH cijenu od 198.68 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DESO?
DESO je vidio ATL cijenu od 2.7 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DESO?
24-satni obujam trgovanja za DESO je -- USD.
Hoće li DESO još narasti ove godine?
DESO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DESO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:08:00 (UTC+8)

Decentralized Social (DESO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

