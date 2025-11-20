Decentralized Retirement Account Cijena danas

Trenutačna cijena Decentralized Retirement Account (DRA) danas je $ 0.00001648, s promjenom od 3.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DRA u USD je $ 0.00001648 po DRA.

Decentralized Retirement Account trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 16,469.04, s količinom u optjecaju od 999.41M DRA. Tijekom posljednja 24 sata, DRA trgovao je između $ 0.000015 (niska) i $ 0.00001653 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0054863, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001483.

U kratkoročnim performansama, DRA se kretao -- u posljednjem satu i -19.69% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Decentralized Retirement Account (DRA)

Tržišna kapitalizacija $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K Količina u optjecaju 999.41M 999.41M 999.41M Ukupna količina 999,414,636.959117 999,414,636.959117 999,414,636.959117

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentralized Retirement Account je $ 16.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRA je 999.41M, s ukupnom količinom od 999414636.959117. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.47K.