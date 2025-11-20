Decentralized Gaming Network Cijena danas

Trenutačna cijena Decentralized Gaming Network (DGN) danas je $ 0.00006237, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DGN u USD je $ 0.00006237 po DGN.

Decentralized Gaming Network trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,237.28, s količinom u optjecaju od 100.00M DGN. Tijekom posljednja 24 sata, DGN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00738296, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006034.

U kratkoročnim performansama, DGN se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Decentralized Gaming Network (DGN)

Tržišna kapitalizacija $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.24K$ 6.24K $ 6.24K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentralized Gaming Network je $ 6.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGN je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.24K.