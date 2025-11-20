Decentralized Euro Cijena danas

Trenutačna cijena Decentralized Euro (DEURO) danas je $ 1.15, s promjenom od 0.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DEURO u USD je $ 1.15 po DEURO.

Decentralized Euro trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,103,902, s količinom u optjecaju od 2.70M DEURO. Tijekom posljednja 24 sata, DEURO trgovao je između $ 1.14 (niska) i $ 1.16 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.3, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.860143.

U kratkoročnim performansama, DEURO se kretao -0.00% u posljednjem satu i +0.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Decentralized Euro (DEURO)

Tržišna kapitalizacija $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M Količina u optjecaju 2.70M 2.70M 2.70M Ukupna količina 2,701,343.792364783 2,701,343.792364783 2,701,343.792364783

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentralized Euro je $ 3.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEURO je 2.70M, s ukupnom količinom od 2701343.792364783. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.10M.