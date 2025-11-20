Decentralized ETF Cijena danas

Trenutačna cijena Decentralized ETF (DETF) danas je $ 0.00009212, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DETF u USD je $ 0.00009212 po DETF.

Decentralized ETF trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,212.41, s količinom u optjecaju od 100.00M DETF. Tijekom posljednja 24 sata, DETF trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.190554, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003169.

U kratkoročnim performansama, DETF se kretao -- u posljednjem satu i +0.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Decentralized ETF (DETF)

Tržišna kapitalizacija $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

