Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Decentralized AI Organization (DAIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Decentralized AI Organization (DAIO) Informacije The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. Službena web stranica: https://daio.world/ Bijela knjiga: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem Kupi DAIO odmah!

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decentralized AI Organization (DAIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.54K $ 6.54K $ 6.54K Ukupna količina: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Količina u optjecaju: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.54K $ 6.54K $ 6.54K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Decentralized AI Organization (DAIO)

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Decentralized AI Organization (DAIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DAIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DAIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DAIO tokena, istražite DAIO cijenu tokena uživo!

DAIO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DAIO? Naša DAIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DAIO predviđanje cijene tokena odmah!

