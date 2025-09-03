Više o DAIO

Decentralized AI Organization Logotip

Decentralized AI Organization Cijena (DAIO)

Neuvršten

1 DAIO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Decentralized AI Organization (DAIO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:41:46 (UTC+8)

Decentralized AI Organization (DAIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Decentralized AI Organization (DAIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAIO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decentralized AI Organization (DAIO)

$ 6.54K
$ 6.54K$ 6.54K

--
----

$ 6.54K
$ 6.54K$ 6.54K

998.23M
998.23M 998.23M

998,230,602.772613
998,230,602.772613 998,230,602.772613

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentralized AI Organization je $ 6.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAIO je 998.23M, s ukupnom količinom od 998230602.772613. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.54K.

Decentralized AI Organization (DAIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Decentralized AI Organization u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Decentralized AI Organization u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Decentralized AI Organization u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Decentralized AI Organization u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+0.67%
60 dana$ 0+19.73%
90 dana$ 0--

Što je Decentralized AI Organization (DAIO)

The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Decentralized AI Organization (DAIO)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Decentralized AI Organization Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Decentralized AI Organization (DAIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Decentralized AI Organization (DAIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Decentralized AI Organization.

Provjerite Decentralized AI Organization predviđanje cijene sada!

DAIO u lokalnim valutama

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Decentralized AI Organization (DAIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Decentralized AI Organization (DAIO)

Koliko Decentralized AI Organization (DAIO) vrijedi danas?
Cijena DAIO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAIO u USD?
Trenutačna cijena DAIO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Decentralized AI Organization?
Tržišna kapitalizacija za DAIO je $ 6.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAIO?
Količina u optjecaju za DAIO je 998.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAIO?
DAIO je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAIO?
DAIO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAIO?
24-satni obujam trgovanja za DAIO je -- USD.
Hoće li DAIO još narasti ove godine?
DAIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.