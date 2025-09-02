Decentral Games (DG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00144918 $ 0.00144918 $ 0.00144918 24-satna najniža cijena $ 0.00156108 $ 0.00156108 $ 0.00156108 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00144918$ 0.00144918 $ 0.00144918 24-satna najviša cijena $ 0.00156108$ 0.00156108 $ 0.00156108 Najviša cijena ikada $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Najniža cijena $ 0.00113538$ 0.00113538 $ 0.00113538 Promjena cijene (1H) +2.43% Promjena cijene (1D) +7.59% Promjena cijene (7D) +12.46% Promjena cijene (7D) +12.46%

Decentral Games (DG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00156012. Tijekom protekla 24 sata, DGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00144918 i najviše cijene $ 0.00156108, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DG je $ 1.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00113538.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DG se promijenio za +2.43% u posljednjih sat vremena, +7.59% u posljednjih 24 sata i +12.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decentral Games (DG)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Količina u optjecaju 934.29M 934.29M 934.29M Ukupna količina 934,293,680.4067173 934,293,680.4067173 934,293,680.4067173

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentral Games je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DG je 934.29M, s ukupnom količinom od 934293680.4067173. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.46M.