Decentr (DEC) Informacije Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Službena web stranica: https://decentr.net/ Bijela knjiga: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf Kupi DEC odmah!

Decentr (DEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decentr (DEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.32K $ 18.32K $ 18.32K Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.69K $ 33.69K $ 33.69K Povijesni maksimum: $ 0.610172 $ 0.610172 $ 0.610172 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016845 $ 0.00016845 $ 0.00016845 Saznajte više o cijeni Decentr (DEC)

Decentr (DEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Decentr (DEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEC tokena, istražite DEC cijenu tokena uživo!

