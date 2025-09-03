Decentr (DEC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.610172$ 0.610172 $ 0.610172 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +11.12% Promjena cijene (7D) -17.50% Promjena cijene (7D) -17.50%

Decentr (DEC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DECtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEC je $ 0.610172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEC se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +11.12% u posljednjih 24 sata i -17.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decentr (DEC)

Tržišna kapitalizacija $ 16.27K$ 16.27K $ 16.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.92K$ 29.92K $ 29.92K Količina u optjecaju 108.77M 108.77M 108.77M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decentr je $ 16.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEC je 108.77M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.92K.