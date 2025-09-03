Više o DRACE

DeathRoad Logotip

DeathRoad Cijena (DRACE)

Neuvršten

1 DRACE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeathRoad (DRACE)
DeathRoad (DRACE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.424151
$ 0.424151$ 0.424151

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

DeathRoad (DRACE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DRACEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DRACE je $ 0.424151, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DRACE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeathRoad (DRACE)

$ 371.96
$ 371.96$ 371.96

--
----

$ 7.13K
$ 7.13K$ 7.13K

52.16M
52.16M 52.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeathRoad je $ 371.96, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DRACE je 52.16M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.13K.

DeathRoad (DRACE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DeathRoad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DeathRoad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DeathRoad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DeathRoad u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-9.69%
60 dana$ 0-6.74%
90 dana$ 0--

Što je DeathRoad (DRACE)

Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets. DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc. In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs DeathRoad (DRACE)

Službena web-stranica

DeathRoad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeathRoad (DRACE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeathRoad (DRACE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeathRoad.

Provjerite DeathRoad predviđanje cijene sada!

DRACE u lokalnim valutama

DeathRoad (DRACE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeathRoad (DRACE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DRACE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeathRoad (DRACE)

Koliko DeathRoad (DRACE) vrijedi danas?
Cijena DRACE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DRACE u USD?
Trenutačna cijena DRACE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeathRoad?
Tržišna kapitalizacija za DRACE je $ 371.96 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DRACE?
Količina u optjecaju za DRACE je 52.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DRACE?
DRACE je postigao ATH cijenu od 0.424151 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DRACE?
DRACE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DRACE?
24-satni obujam trgovanja za DRACE je -- USD.
Hoće li DRACE još narasti ove godine?
DRACE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DRACE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.