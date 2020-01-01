DChef (DCHEFSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DChef (DCHEFSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DChef (DCHEFSOL) Informacije DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food. Službena web stranica: https://dchef.io Kupi DCHEFSOL odmah!

DChef (DCHEFSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DChef (DCHEFSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 217.47K $ 217.47K $ 217.47K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 217.47K $ 217.47K $ 217.47K Povijesni maksimum: $ 0.00135019 $ 0.00135019 $ 0.00135019 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00021747 $ 0.00021747 $ 0.00021747 Saznajte više o cijeni DChef (DCHEFSOL)

DChef (DCHEFSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DChef (DCHEFSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DCHEFSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DCHEFSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DCHEFSOL tokena, istražite DCHEFSOL cijenu tokena uživo!

DCHEFSOL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DCHEFSOL? Naša DCHEFSOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DCHEFSOL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!