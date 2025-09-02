DChef (DCHEFSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00135019
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) -1.79%
Promjena cijene (7D) -4.69%

DChef (DCHEFSOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DCHEFSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCHEFSOL je $ 0.00135019, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCHEFSOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -4.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DChef (DCHEFSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 217.47K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 217.47K
Količina u optjecaju 1000.00M
Ukupna količina 999,995,530.096399

Trenutačna tržišna kapitalizacija DChef je $ 217.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCHEFSOL je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995530.096399. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 217.47K.