DChef Cijena (DCHEFSOL)

1 DCHEFSOL u USD cijena uživo:

$0.00021747
-1.70%1D
Grafikon aktualnih cijena DChef (DCHEFSOL)
DChef (DCHEFSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00135019
$ 0
--

-1.79%

-4.69%

-4.69%

DChef (DCHEFSOL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DCHEFSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCHEFSOL je $ 0.00135019, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCHEFSOL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -4.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DChef (DCHEFSOL)

$ 217.47K
--
$ 217.47K
1000.00M
999,995,530.096399
Trenutačna tržišna kapitalizacija DChef je $ 217.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DCHEFSOL je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999995530.096399. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 217.47K.

DChef (DCHEFSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DChef u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DChef u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DChef u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DChef u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.79%
30 dana$ 0+16.68%
60 dana$ 0+30.43%
90 dana$ 0--

Što je DChef (DCHEFSOL)

DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way.   The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant.   The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.  

Resurs DChef (DCHEFSOL)

Službena web-stranica

DChef Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DChef (DCHEFSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DChef (DCHEFSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DChef.

Provjerite DChef predviđanje cijene sada!

DCHEFSOL u lokalnim valutama

DChef (DCHEFSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DChef (DCHEFSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCHEFSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DChef (DCHEFSOL)

Koliko DChef (DCHEFSOL) vrijedi danas?
Cijena DCHEFSOL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DCHEFSOL u USD?
Trenutačna cijena DCHEFSOL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DChef?
Tržišna kapitalizacija za DCHEFSOL je $ 217.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DCHEFSOL?
Količina u optjecaju za DCHEFSOL je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DCHEFSOL?
DCHEFSOL je postigao ATH cijenu od 0.00135019 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DCHEFSOL?
DCHEFSOL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DCHEFSOL?
24-satni obujam trgovanja za DCHEFSOL je -- USD.
Hoće li DCHEFSOL još narasti ove godine?
DCHEFSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DCHEFSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.