Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0059016 $ 0.0059016 $ 0.0059016 24-satna najniža cijena $ 0.00659735 $ 0.00659735 $ 0.00659735 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0059016$ 0.0059016 $ 0.0059016 24-satna najviša cijena $ 0.00659735$ 0.00659735 $ 0.00659735 Najviša cijena ikada $ 0.00758727$ 0.00758727 $ 0.00758727 Najniža cijena $ 0.00549307$ 0.00549307 $ 0.00549307 Promjena cijene (1H) -8.40% Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) -0.00% Promjena cijene (7D) -0.00%

Dayhub (DAY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00592665. Tijekom protekla 24 sata, DAYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0059016 i najviše cijene $ 0.00659735, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAY je $ 0.00758727, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00549307.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAY se promijenio za -8.40% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i -0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dayhub (DAY)

Tržišna kapitalizacija $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Količina u optjecaju 480.68M 480.68M 480.68M Ukupna količina 818,488,903.837151 818,488,903.837151 818,488,903.837151

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dayhub je $ 2.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAY je 480.68M, s ukupnom količinom od 818488903.837151. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.85M.