Dawkoins (DAW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00006419 24-satna najniža cijena $ 0.00007413 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00824445 Najniža cijena $ 0.000021 Promjena cijene (1H) -1.34% Promjena cijene (1D) -11.53% Promjena cijene (7D) -0.87%

Dawkoins (DAW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006558. Tijekom protekla 24 sata, DAW je trgovalo između najniže cijene $ 0.00006419 i najviše cijene $ 0.00007413, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAW je $ 0.00824445, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000021.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAW se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, -11.53% u posljednjih 24 sata i -0.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dawkoins (DAW)

Tržišna kapitalizacija $ 64.86K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.86K Količina u optjecaju 989.10M Ukupna količina 989,095,974.092925

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dawkoins je $ 64.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAW je 989.10M, s ukupnom količinom od 989,095,974.092925. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.86K.