Dawkoins Cijena (DAW)

1 DAW u USD cijena uživo:

--
----
-11.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dawkoins (DAW)
Dawkoins (DAW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.34%

-11.53%

-0.87%

-0.87%

Dawkoins (DAW) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006558. Tijekom protekla 24 sata, DAWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006419 i najviše cijene $ 0.00007413, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAW je $ 0.00824445, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000021.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAW se promijenio za -1.34% u posljednjih sat vremena, -11.53% u posljednjih 24 sata i -0.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dawkoins (DAW)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dawkoins je $ 64.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAW je 989.10M, s ukupnom količinom od 989095974.092925. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.86K.

Dawkoins (DAW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dawkoins u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dawkoins u USD iznosila je $ +0.0000063385.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dawkoins u USD iznosila je $ +0.0000043808.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dawkoins u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-11.53%
30 dana$ +0.0000063385+9.67%
60 dana$ +0.0000043808+6.68%
90 dana$ 0--

Što je Dawkoins (DAW)

What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!

Resurs Dawkoins (DAW)

Službena web-stranica

Dawkoins Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dawkoins (DAW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dawkoins (DAW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dawkoins.

Provjerite Dawkoins predviđanje cijene sada!

DAW u lokalnim valutama

Dawkoins (DAW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dawkoins (DAW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dawkoins (DAW)

Koliko Dawkoins (DAW) vrijedi danas?
Cijena DAW uživo u USD je 0.00006558 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAW u USD?
Trenutačna cijena DAW u USD je $ 0.00006558. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dawkoins?
Tržišna kapitalizacija za DAW je $ 64.86K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAW?
Količina u optjecaju za DAW je 989.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAW?
DAW je postigao ATH cijenu od 0.00824445 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAW?
DAW je vidio ATL cijenu od 0.000021 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAW?
24-satni obujam trgovanja za DAW je -- USD.
Hoće li DAW još narasti ove godine?
DAW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Dawkoins (DAW) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

