Dawg World (DAWG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.13% Promjena cijene (1D) +3.80% Promjena cijene (7D) +3.28% Promjena cijene (7D) +3.28%

Dawg World (DAWG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAWGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAWG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAWG se promijenio za +1.13% u posljednjih sat vremena, +3.80% u posljednjih 24 sata i +3.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dawg World (DAWG)

Tržišna kapitalizacija $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.89K$ 5.89K $ 5.89K Količina u optjecaju 996.62M 996.62M 996.62M Ukupna količina 996,624,699.150089 996,624,699.150089 996,624,699.150089

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dawg World je $ 5.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAWG je 996.62M, s ukupnom količinom od 996624699.150089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.89K.