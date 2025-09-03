Više o DAWG

dawg Cijena (DAWG)

1 DAWG u USD cijena uživo:

--
----
-0.70%1D
Grafikon aktualnih cijena dawg (DAWG)
dawg (DAWG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.76%

-0.77%

-0.77%

dawg (DAWG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAWGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAWG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAWG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dawg (DAWG)

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

--
----

$ 9.11K
$ 9.11K$ 9.11K

998.52M
998.52M 998.52M

998,520,909.404391
998,520,909.404391 998,520,909.404391

Trenutačna tržišna kapitalizacija dawg je $ 9.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAWG je 998.52M, s ukupnom količinom od 998520909.404391. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.11K.

dawg (DAWG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz dawg u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz dawg u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz dawg u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz dawg u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.76%
30 dana$ 0+21.18%
60 dana$ 0+29.90%
90 dana$ 0--

Što je dawg (DAWG)

Launched in [03/16/2025], $DAWG is a cryptocurrency built to provide users with a unique and accessible platform for participating in a vibrant, community-driven ecosystem. The token is designed with the goal of integrating digital ownership with entertainment, creating an experience that bridges the gap between luxury, culture, and the growing world of decentralized finance. $DAWG is built on the principles of accessibility, transparency, and engagement. It operates on a decentralized platform that ensures transactions are secure, verified, and transparent for all users. This ecosystem allows participants to engage directly with the community, including through collaborations with lifestyle brands, exclusive events, and digital assets tied to the $DAWG brand. Users can earn rewards, access exclusive digital content, and take part in a variety of promotions and partnerships that aim to foster an engaging and vibrant online community. The token's design prioritizes scalability and security, using proven blockchain technologies to ensure fast, low-cost transactions that can handle high volumes. With a strong emphasis on usability, $DAWG is accessible to a wide range of individuals, from seasoned crypto users to those who are new to the world of digital assets. $DAWG is not just a token but a part of a larger ecosystem that integrates seamlessly with various applications, including DeFi platforms, NFT marketplaces, and digital collectibles. The community and its contributions play a vital role in driving the value of the $DAWG token, fostering an environment where users have a voice in the platform's development and future direction. Community members are encouraged to participate in governance, ensuring that the evolution of $DAWG reflects the needs and desires of its users. The project is built with a focus on long-term growth and sustainability. Through strategic partnerships and continuous development, $DAWG aims to become an established presence in the digital economy, providing a trusted platform for users to engage with and benefit from their involvement in the growing world of decentralized finance and digital assets. With a foundation built on community, transparency, and user empowerment, $DAWG is positioning itself as a forward-thinking asset that is accessible, rewarding, and integrated into the broader digital landscape.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs dawg (DAWG)

Službena web-stranica

dawg Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dawg (DAWG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dawg (DAWG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dawg.

Provjerite dawg predviđanje cijene sada!

DAWG u lokalnim valutama

dawg (DAWG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dawg (DAWG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAWG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dawg (DAWG)

Koliko dawg (DAWG) vrijedi danas?
Cijena DAWG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAWG u USD?
Trenutačna cijena DAWG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dawg?
Tržišna kapitalizacija za DAWG je $ 9.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAWG?
Količina u optjecaju za DAWG je 998.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAWG?
DAWG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAWG?
DAWG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAWG?
24-satni obujam trgovanja za DAWG je -- USD.
Hoće li DAWG još narasti ove godine?
DAWG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAWG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:41:08 (UTC+8)

