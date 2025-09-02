Dawae (DAWAE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00125596$ 0.00125596 $ 0.00125596 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.94% Promjena cijene (1D) -1.21% Promjena cijene (7D) -7.59% Promjena cijene (7D) -7.59%

Dawae (DAWAE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAWAEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAWAE je $ 0.00125596, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAWAE se promijenio za -1.94% u posljednjih sat vremena, -1.21% u posljednjih 24 sata i -7.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dawae (DAWAE)

Tržišna kapitalizacija $ 137.82K$ 137.82K $ 137.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 137.82K$ 137.82K $ 137.82K Količina u optjecaju 991.88M 991.88M 991.88M Ukupna količina 991,875,722.7132123 991,875,722.7132123 991,875,722.7132123

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dawae je $ 137.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAWAE je 991.88M, s ukupnom količinom od 991875722.7132123. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 137.82K.