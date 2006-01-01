Davincigraph (DAVINCI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Davincigraph (DAVINCI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Davincigraph (DAVINCI) Informacije DaVinciGraph, built on Hedera, offers essential token management tools: locking, vesting, burning, and on-chain management, plus token logo curation. Focused on enhancing Hedera ecosystem efficiency, it's set to introduce an airdrop system and launchpad, streamlining project engagement and funding. Službena web stranica: https://davincigraph.io/ Kupi DAVINCI odmah!

Davincigraph (DAVINCI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Davincigraph (DAVINCI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 764.76K $ 764.76K $ 764.76K Povijesni maksimum: $ 0.062324 $ 0.062324 $ 0.062324 Povijesni minimum: $ 0.00497379 $ 0.00497379 $ 0.00497379 Trenutna cijena: $ 0.00845287 $ 0.00845287 $ 0.00845287 Saznajte više o cijeni Davincigraph (DAVINCI)

Davincigraph (DAVINCI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Davincigraph (DAVINCI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DAVINCI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DAVINCI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DAVINCI tokena, istražite DAVINCI cijenu tokena uživo!

DAVINCI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DAVINCI? Naša DAVINCI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DAVINCI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!