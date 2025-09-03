Davinci Jeremie (DVINCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00224418$ 0.00224418 $ 0.00224418 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) +0.77% Promjena cijene (7D) +2.34% Promjena cijene (7D) +2.34%

Davinci Jeremie (DVINCI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DVINCItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DVINCI je $ 0.00224418, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DVINCI se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, +0.77% u posljednjih 24 sata i +2.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Davinci Jeremie (DVINCI)

Tržišna kapitalizacija $ 50.95K$ 50.95K $ 50.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.95K$ 50.95K $ 50.95K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,918,881.0 999,918,881.0 999,918,881.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Davinci Jeremie je $ 50.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DVINCI je 999.92M, s ukupnom količinom od 999918881.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.95K.