Datawitch (DATAWITCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00244137$ 0.00244137 $ 0.00244137 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) +0.08% Promjena cijene (7D) +0.08%

Datawitch (DATAWITCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DATAWITCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATAWITCH je $ 0.00244137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATAWITCH se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Datawitch (DATAWITCH)

Tržišna kapitalizacija $ 39.84K$ 39.84K $ 39.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.84K$ 39.84K $ 39.84K Količina u optjecaju 999.77M 999.77M 999.77M Ukupna količina 999,774,415.272194 999,774,415.272194 999,774,415.272194

Trenutačna tržišna kapitalizacija Datawitch je $ 39.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DATAWITCH je 999.77M, s ukupnom količinom od 999774415.272194. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.84K.