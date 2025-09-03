Više o DATAWITCH

Datawitch Logotip

Datawitch Cijena (DATAWITCH)

Neuvršten

1 DATAWITCH u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Datawitch (DATAWITCH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:02:22 (UTC+8)

Datawitch (DATAWITCH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00244137
$ 0.00244137$ 0.00244137

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-0.07%

+0.08%

+0.08%

Datawitch (DATAWITCH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DATAWITCHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATAWITCH je $ 0.00244137, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATAWITCH se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Datawitch (DATAWITCH)

$ 39.84K
$ 39.84K$ 39.84K

--
----

$ 39.84K
$ 39.84K$ 39.84K

999.77M
999.77M 999.77M

999,774,415.272194
999,774,415.272194 999,774,415.272194

Trenutačna tržišna kapitalizacija Datawitch je $ 39.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DATAWITCH je 999.77M, s ukupnom količinom od 999774415.272194. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.84K.

Datawitch (DATAWITCH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Datawitch u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Datawitch u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Datawitch u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Datawitch u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.07%
30 dana$ 0-6.35%
60 dana$ 0-30.53%
90 dana$ 0--

Što je Datawitch (DATAWITCH)

Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.

Resurs Datawitch (DATAWITCH)

Službena web-stranica

Datawitch Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Datawitch (DATAWITCH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Datawitch (DATAWITCH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Datawitch.

Provjerite Datawitch predviđanje cijene sada!

DATAWITCH u lokalnim valutama

Datawitch (DATAWITCH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Datawitch (DATAWITCH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DATAWITCH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Datawitch (DATAWITCH)

Koliko Datawitch (DATAWITCH) vrijedi danas?
Cijena DATAWITCH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DATAWITCH u USD?
Trenutačna cijena DATAWITCH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Datawitch?
Tržišna kapitalizacija za DATAWITCH je $ 39.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DATAWITCH?
Količina u optjecaju za DATAWITCH je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DATAWITCH?
DATAWITCH je postigao ATH cijenu od 0.00244137 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DATAWITCH?
DATAWITCH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DATAWITCH?
24-satni obujam trgovanja za DATAWITCH je -- USD.
Hoće li DATAWITCH još narasti ove godine?
DATAWITCH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DATAWITCH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
