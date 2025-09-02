Data Universe (SN13) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.17 $ 4.17 $ 4.17 24-satna najniža cijena $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 24-satna najviša cijena $ 4.36$ 4.36 $ 4.36 Najviša cijena ikada $ 13.36$ 13.36 $ 13.36 Najniža cijena $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -0.58% Promjena cijene (7D) -9.00% Promjena cijene (7D) -9.00%

Data Universe (SN13) cijena u stvarnom vremenu je $4.34. Tijekom protekla 24 sata, SN13trgovalo je između najniže cijene $ 4.17 i najviše cijene $ 4.36, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN13 je $ 13.36, dok je najniža cijena svih vremena $ 4.17.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN13 se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -9.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Data Universe (SN13)

Tržišna kapitalizacija $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.52M$ 10.52M $ 10.52M Količina u optjecaju 2.43M 2.43M 2.43M Ukupna količina 2,427,396.422185656 2,427,396.422185656 2,427,396.422185656

Trenutačna tržišna kapitalizacija Data Universe je $ 10.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN13 je 2.43M, s ukupnom količinom od 2427396.422185656. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.52M.