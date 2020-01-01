Dat Boi (DATBOI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dat Boi (DATBOI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dat Boi (DATBOI) Informacije Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there. Službena web stranica: https://herecomedatboi.net/ Kupi DATBOI odmah!

Dat Boi (DATBOI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dat Boi (DATBOI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.09K $ 19.09K $ 19.09K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.09K $ 19.09K $ 19.09K Povijesni maksimum: $ 0.01074087 $ 0.01074087 $ 0.01074087 Povijesni minimum: $ 0.00006946 $ 0.00006946 $ 0.00006946 Trenutna cijena: $ 0.00019087 $ 0.00019087 $ 0.00019087 Saznajte više o cijeni Dat Boi (DATBOI)

Dat Boi (DATBOI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dat Boi (DATBOI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DATBOI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DATBOI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DATBOI tokena, istražite DATBOI cijenu tokena uživo!

DATBOI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DATBOI? Naša DATBOI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

