Dat Boi (DATBOI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01074087$ 0.01074087 $ 0.01074087 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.23% Promjena cijene (7D) -4.57% Promjena cijene (7D) -4.57%

Dat Boi (DATBOI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DATBOItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATBOI je $ 0.01074087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATBOI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.23% u posljednjih 24 sata i -4.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dat Boi (DATBOI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.09K$ 19.09K $ 19.09K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dat Boi je $ 19.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DATBOI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.09K.