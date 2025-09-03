Više o DATBOI

Dat Boi Cijena (DATBOI)

Neuvršten

1 DATBOI u USD cijena uživo:

$0.00019087
+3.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Dat Boi (DATBOI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:32:27 (UTC+8)

Dat Boi (DATBOI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.01074087
$ 0
--

+3.23%

-4.57%

-4.57%

Dat Boi (DATBOI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DATBOItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DATBOI je $ 0.01074087, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DATBOI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.23% u posljednjih 24 sata i -4.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dat Boi (DATBOI)

$ 19.09K
--
$ 19.09K
100.00M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dat Boi je $ 19.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DATBOI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.09K.

Dat Boi (DATBOI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dat Boi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dat Boi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dat Boi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dat Boi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.23%
30 dana$ 0+8.69%
60 dana$ 0+46.05%
90 dana$ 0--

Što je Dat Boi (DATBOI)

Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dat Boi (DATBOI)

Službena web-stranica

Dat Boi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dat Boi (DATBOI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dat Boi (DATBOI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dat Boi.

Provjerite Dat Boi predviđanje cijene sada!

DATBOI u lokalnim valutama

Dat Boi (DATBOI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dat Boi (DATBOI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DATBOI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dat Boi (DATBOI)

Koliko Dat Boi (DATBOI) vrijedi danas?
Cijena DATBOI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DATBOI u USD?
Trenutačna cijena DATBOI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dat Boi?
Tržišna kapitalizacija za DATBOI je $ 19.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DATBOI?
Količina u optjecaju za DATBOI je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DATBOI?
DATBOI je postigao ATH cijenu od 0.01074087 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DATBOI?
DATBOI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DATBOI?
24-satni obujam trgovanja za DATBOI je -- USD.
Hoće li DATBOI još narasti ove godine?
DATBOI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DATBOI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:32:27 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.