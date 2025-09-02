Dastra Network (DAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02999587$ 0.02999587 $ 0.02999587 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Dastra Network (DAN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00782597. Tijekom protekla 24 sata, DANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAN je $ 0.02999587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dastra Network (DAN)

Tržišna kapitalizacija $ 986.41K$ 986.41K $ 986.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Količina u optjecaju 126.04M 126.04M 126.04M Ukupna količina 520,000,000.0 520,000,000.0 520,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dastra Network je $ 986.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAN je 126.04M, s ukupnom količinom od 520000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.07M.