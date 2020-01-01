Dash Diamond (DASHD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dash Diamond (DASHD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dash Diamond (DASHD) Informacije Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Službena web stranica: https://dashdiamond.net/ Bijela knjiga: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Kupi DASHD odmah!

Dash Diamond (DASHD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dash Diamond (DASHD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 494.76K $ 494.76K $ 494.76K Ukupna količina: $ 453.04M $ 453.04M $ 453.04M Količina u optjecaju: $ 453.02M $ 453.02M $ 453.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 494.78K $ 494.78K $ 494.78K Povijesni maksimum: $ 54.7 $ 54.7 $ 54.7 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00109213 $ 0.00109213 $ 0.00109213 Saznajte više o cijeni Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond (DASHD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dash Diamond (DASHD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DASHD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DASHD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DASHD tokena, istražite DASHD cijenu tokena uživo!

