Dash Diamond Cijena (DASHD)

1 DASHD u USD cijena uživo:

$0.00109213
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Dash Diamond (DASHD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:44:54 (UTC+8)

Dash Diamond (DASHD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 54.7
$ 0
--

--

-1.87%

-1.87%

Dash Diamond (DASHD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00109213. Tijekom protekla 24 sata, DASHDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DASHD je $ 54.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DASHD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dash Diamond (DASHD)

$ 494.69K
--
$ 494.69K
452.96M
452,957,224.4549238
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dash Diamond je $ 494.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DASHD je 452.96M, s ukupnom količinom od 452957224.4549238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 494.69K.

Dash Diamond (DASHD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dash Diamond u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dash Diamond u USD iznosila je $ -0.0000360743.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dash Diamond u USD iznosila je $ +0.0000040015.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dash Diamond u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000360743-3.30%
60 dana$ +0.0000040015+0.37%
90 dana$ 0--

Što je Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dash Diamond (DASHD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Dash Diamond Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dash Diamond (DASHD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dash Diamond (DASHD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dash Diamond.

Provjerite Dash Diamond predviđanje cijene sada!

DASHD u lokalnim valutama

Dash Diamond (DASHD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dash Diamond (DASHD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DASHD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dash Diamond (DASHD)

Koliko Dash Diamond (DASHD) vrijedi danas?
Cijena DASHD uživo u USD je 0.00109213 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DASHD u USD?
Trenutačna cijena DASHD u USD je $ 0.00109213. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dash Diamond?
Tržišna kapitalizacija za DASHD je $ 494.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DASHD?
Količina u optjecaju za DASHD je 452.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DASHD?
DASHD je postigao ATH cijenu od 54.7 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DASHD?
DASHD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DASHD?
24-satni obujam trgovanja za DASHD je -- USD.
Hoće li DASHD još narasti ove godine?
DASHD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DASHD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.