Dash Diamond (DASHD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 54.7 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.87%

Dash Diamond (DASHD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00109213. Tijekom protekla 24 sata, DASHDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DASHD je $ 54.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DASHD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dash Diamond (DASHD)

Tržišna kapitalizacija $ 494.69K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 494.69K Količina u optjecaju 452.96M Ukupna količina 452,957,224.4549238

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dash Diamond je $ 494.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DASHD je 452.96M, s ukupnom količinom od 452957224.4549238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 494.69K.