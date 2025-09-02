Dash 2 Trade (D2T) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.053805$ 0.053805 $ 0.053805 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) -0.80% Promjena cijene (7D) -0.80%

Dash 2 Trade (D2T) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, D2Ttrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena D2T je $ 0.053805, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, D2T se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dash 2 Trade (D2T)

Tržišna kapitalizacija $ 179.08K$ 179.08K $ 179.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 378.20K$ 378.20K $ 378.20K Količina u optjecaju 473.50M 473.50M 473.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dash 2 Trade je $ 179.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju D2T je 473.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 378.20K.