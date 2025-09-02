Više o D2T

Dash 2 Trade Cijena (D2T)

1 D2T u USD cijena uživo:

$0.00037823
$0.00037823$0.00037823
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Dash 2 Trade (D2T)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:07:04 (UTC+8)

Dash 2 Trade (D2T) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.053805
$ 0.053805$ 0.053805

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+0.03%

-0.80%

-0.80%

Dash 2 Trade (D2T) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, D2Ttrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena D2T je $ 0.053805, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, D2T se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dash 2 Trade (D2T)

$ 179.08K
$ 179.08K$ 179.08K

--
----

$ 378.20K
$ 378.20K$ 378.20K

473.50M
473.50M 473.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dash 2 Trade je $ 179.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju D2T je 473.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 378.20K.

Dash 2 Trade (D2T) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dash 2 Trade u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dash 2 Trade u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dash 2 Trade u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dash 2 Trade u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.03%
30 dana$ 0+11.52%
60 dana$ 0-11.02%
90 dana$ 0--

Što je Dash 2 Trade (D2T)

Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals.

Službena web-stranica

Dash 2 Trade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dash 2 Trade (D2T) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dash 2 Trade (D2T) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dash 2 Trade.

Provjerite Dash 2 Trade predviđanje cijene sada!

D2T u lokalnim valutama

Dash 2 Trade (D2T) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dash 2 Trade (D2T) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o D2T opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dash 2 Trade (D2T)

Koliko Dash 2 Trade (D2T) vrijedi danas?
Cijena D2T uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena D2T u USD?
Trenutačna cijena D2T u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dash 2 Trade?
Tržišna kapitalizacija za D2T je $ 179.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za D2T?
Količina u optjecaju za D2T je 473.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za D2T?
D2T je postigao ATH cijenu od 0.053805 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za D2T?
D2T je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za D2T?
24-satni obujam trgovanja za D2T je -- USD.
Hoće li D2T još narasti ove godine?
D2T mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte D2T predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:07:04 (UTC+8)

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.