DarkPino (DPINO) Informacije We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: "Degen Renaissance" AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. "Pino vs Pino" Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: "AI Uprising" AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: "The Meme Empire" Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch "Dark Pino: Betrayal to Billions" $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts). Službena web stranica: https://darkpino.xyz/

DarkPino (DPINO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DarkPino (DPINO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M Ukupna količina: $ 988.56M $ 988.56M $ 988.56M Količina u optjecaju: $ 988.56M $ 988.56M $ 988.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.18M $ 8.18M $ 8.18M Povijesni maksimum: $ 0.01601934 $ 0.01601934 $ 0.01601934 Povijesni minimum: $ 0.00277328 $ 0.00277328 $ 0.00277328 Trenutna cijena: $ 0.00827869 $ 0.00827869 $ 0.00827869 Saznajte više o cijeni DarkPino (DPINO)

DarkPino (DPINO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DarkPino (DPINO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DPINO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DPINO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DPINO tokena, istražite DPINO cijenu tokena uživo!

