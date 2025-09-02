DarkPino (DPINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00893726, 24-satna najviša cijena $ 0.00980766. Najviša cijena ikada $ 0.01601934. Najniža cijena $ 0.00277328. Promjena cijene (1H) +0.48%, Promjena cijene (1D) +7.56%, Promjena cijene (7D) +3.37%

DarkPino (DPINO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00971238. Tijekom protekla 24 sata, DPINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00893726 i najviše cijene $ 0.00980766, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DPINO je $ 0.01601934, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00277328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DPINO se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, +7.56% u posljednjih 24 sata i +3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DarkPino (DPINO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.60M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.60M, Količina u optjecaju 988.56M, Ukupna količina 988,562,530.8029487

Trenutačna tržišna kapitalizacija DarkPino je $ 9.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DPINO je 988.56M, s ukupnom količinom od 988562530.8029487. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.60M.