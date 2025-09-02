Dark Magician Girl (DMG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.49% Promjena cijene (1D) +6.55% Promjena cijene (7D) -5.32% Promjena cijene (7D) -5.32%

Dark Magician Girl (DMG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DMGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMG se promijenio za +1.49% u posljednjih sat vremena, +6.55% u posljednjih 24 sata i -5.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dark Magician Girl (DMG)

Tržišna kapitalizacija $ 86.50K$ 86.50K $ 86.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 86.50K$ 86.50K $ 86.50K Količina u optjecaju 998.74M 998.74M 998.74M Ukupna količina 998,738,802.951192 998,738,802.951192 998,738,802.951192

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dark Magician Girl je $ 86.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMG je 998.74M, s ukupnom količinom od 998738802.951192. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 86.50K.