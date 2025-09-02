Više o DMAGA

Dark MAGA Cijena (DMAGA)

1 DMAGA u USD cijena uživo:

$0.00035011
+1.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Dark MAGA (DMAGA)
Dark MAGA (DMAGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.085078
$ 0
+1.20%

+1.73%

-13.99%

-13.99%

Dark MAGA (DMAGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DMAGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMAGA je $ 0.085078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMAGA se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -13.99% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Dark MAGA (DMAGA)

$ 349.35K
--
$ 349.35K
999.94M
999,942,602.731171
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dark MAGA je $ 349.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMAGA je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942602.731171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 349.35K.

Dark MAGA (DMAGA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dark MAGA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dark MAGA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dark MAGA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dark MAGA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.73%
30 dana$ 0-10.96%
60 dana$ 0-46.41%
90 dana$ 0--

Što je Dark MAGA (DMAGA)

DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Dark MAGA (DMAGA)

Dark MAGA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dark MAGA (DMAGA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dark MAGA (DMAGA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dark MAGA.

Provjerite Dark MAGA predviđanje cijene sada!

DMAGA u lokalnim valutama

Dark MAGA (DMAGA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dark MAGA (DMAGA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DMAGA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dark MAGA (DMAGA)

Koliko Dark MAGA (DMAGA) vrijedi danas?
Cijena DMAGA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DMAGA u USD?
Trenutačna cijena DMAGA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dark MAGA?
Tržišna kapitalizacija za DMAGA je $ 349.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DMAGA?
Količina u optjecaju za DMAGA je 999.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DMAGA?
DMAGA je postigao ATH cijenu od 0.085078 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DMAGA?
DMAGA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DMAGA?
24-satni obujam trgovanja za DMAGA je -- USD.
Hoće li DMAGA još narasti ove godine?
DMAGA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DMAGA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
