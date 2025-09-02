Dark MAGA (DMAGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.085078 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.20% Promjena cijene (1D) +1.73% Promjena cijene (7D) -13.99%

Dark MAGA (DMAGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DMAGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DMAGA je $ 0.085078, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DMAGA se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -13.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dark MAGA (DMAGA)

Tržišna kapitalizacija $ 349.35K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 349.35K Količina u optjecaju 999.94M Ukupna količina 999,942,602.731171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dark MAGA je $ 349.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DMAGA je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942602.731171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 349.35K.