Dark Cheems Cijena danas

Trenutačna cijena Dark Cheems (TOTAKEKE) danas je $ 0.00030747, s promjenom od 1.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOTAKEKE u USD je $ 0.00030747 po TOTAKEKE.

Dark Cheems trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 303,418, s količinom u optjecaju od 1.00B TOTAKEKE. Tijekom posljednja 24 sata, TOTAKEKE trgovao je između $ 0.00027606 (niska) i $ 0.00031432 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01529702, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00027606.

U kratkoročnim performansama, TOTAKEKE se kretao +5.16% u posljednjem satu i -21.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dark Cheems (TOTAKEKE)

Tržišna kapitalizacija $ 303.42K$ 303.42K $ 303.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 303.42K$ 303.42K $ 303.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dark Cheems je $ 303.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOTAKEKE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 303.42K.