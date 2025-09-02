DapyAI ($DAPY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00245948$ 0.00245948 $ 0.00245948 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.64% Promjena cijene (1D) +0.38% Promjena cijene (7D) -2.43% Promjena cijene (7D) -2.43%

DapyAI ($DAPY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DAPYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DAPY je $ 0.00245948, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DAPY se promijenio za +2.64% u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i -2.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DapyAI ($DAPY)

Tržišna kapitalizacija $ 80.74K$ 80.74K $ 80.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.74K$ 80.74K $ 80.74K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DapyAI je $ 80.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DAPY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.74K.