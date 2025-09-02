Daossui Token (DAOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00799731$ 0.00799731 $ 0.00799731 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.87% Promjena cijene (1D) +1.89% Promjena cijene (7D) -0.81% Promjena cijene (7D) -0.81%

Daossui Token (DAOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAOS je $ 0.00799731, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAOS se promijenio za -1.87% u posljednjih sat vremena, +1.89% u posljednjih 24 sata i -0.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daossui Token (DAOS)

Tržišna kapitalizacija $ 105.03K$ 105.03K $ 105.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.03K$ 105.03K $ 105.03K Količina u optjecaju 1.10B 1.10B 1.10B Ukupna količina 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daossui Token je $ 105.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAOS je 1.10B, s ukupnom količinom od 1100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.03K.