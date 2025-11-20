DAOBase Cijena danas

Trenutačna cijena DAOBase (BEE) danas je $ 0.02056912, s promjenom od 2.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEE u USD je $ 0.02056912 po BEE.

DAOBase trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,131,281, s količinom u optjecaju od 55.00M BEE. Tijekom posljednja 24 sata, BEE trgovao je između $ 0.01686013 (niska) i $ 0.0210773 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.119035, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00840027.

U kratkoročnim performansama, BEE se kretao +0.00% u posljednjem satu i +13.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DAOBase (BEE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.57M$ 20.57M $ 20.57M Količina u optjecaju 55.00M 55.00M 55.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DAOBase je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEE je 55.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.57M.