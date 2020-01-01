Dante (DGPU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dante (DGPU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dante (DGPU) Informacije DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives. Službena web stranica: https://dantegpu.com/ Kupi DGPU odmah!

Dante (DGPU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dante (DGPU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 93.25K Ukupna količina: $ 999.84M Količina u optjecaju: $ 999.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 93.25K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Dante (DGPU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dante (DGPU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DGPU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DGPU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DGPU tokena, istražite DGPU cijenu tokena uživo!

